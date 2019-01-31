Tcmb'den Repo İhalesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 7 Şubat vadeli repo ihalesi açtı.





TCMB bugün, 7 Şubat vadeli ve 9 milyar lira tutarlı miktar yöntemiyle repo ihalesi açtığını duyurdu.

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