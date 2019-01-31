Tcmb'den Repo İhalesi
48 dakika önce
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 7 Şubat vadeli repo ihalesi açtı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 7 Şubat vadeli repo ihalesi açtı.
TCMB bugün, 7 Şubat vadeli ve 9 milyar lira tutarlı miktar yöntemiyle repo ihalesi açtığını duyurdu.
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 11:22 Kaynak: AA
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