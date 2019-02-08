Tcmb'den Repo İhalesi
25 dakika önce
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 15 Şubat vadeli repo ihalesi açtı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 15 Şubat vadeli repo ihalesi açtı.
TCMB bugün, 15 Şubat vadeli ve 25 milyar lira tutarlı miktar yöntemiyle repo ihalesi açtığını duyurdu.
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 11:09 Kaynak: AA
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