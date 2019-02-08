Son Dakika Haberleri: Tcmb'den Repo İhalesi

Tcmb'den Repo İhalesi

25 dakika önce

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 15 Şubat vadeli repo ihalesi açtı.

Tcmb'den Repo İhalesi, System.String[]
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 15 Şubat vadeli repo ihalesi açtı.

TCMB bugün, 15 Şubat vadeli ve 25 milyar lira tutarlı miktar yöntemiyle repo ihalesi açtığını duyurdu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 11:09 Kaynak: AA

Ekonomi
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