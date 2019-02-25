Son Dakika Haberleri: Tcmb'den Repo İhalesi

Tcmb'den Repo İhalesi

1 saat önce

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 4 Mart vadeli repo ihalesi açtı.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 4 Mart vadeli repo ihalesi açtı.


TCMB bugün, 4 Mart vadeli ve 19 milyar lira tutarlı miktar yöntemiyle repo ihalesi açtığını duyurdu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 11:17 Kaynak: AA

Ekonomi
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