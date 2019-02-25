Tcmb'den Repo İhalesi
1 saat önce
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 4 Mart vadeli repo ihalesi açtı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 4 Mart vadeli repo ihalesi açtı.
TCMB bugün, 4 Mart vadeli ve 19 milyar lira tutarlı miktar yöntemiyle repo ihalesi açtığını duyurdu.
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 11:17 Kaynak: AA
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