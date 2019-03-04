Son Dakika Haberleri: Tcmb'den Repo İhalesi

Tcmb'den Repo İhalesi

41 dakika önce

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 11 Mart vadeli repo ihalesi açtı.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 11 Mart vadeli repo ihalesi açtı.


TCMB bugün, 11 Mart vadeli ve 15 milyar lira tutarlı miktar yöntemiyle repo ihalesi açtığını duyurdu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 11:17 Kaynak: AA

Ekonomi
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