Son Dakika Haberleri: Tcmb'den Repo İhalesi

Tcmb'den Repo İhalesi

1 saat önce

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 12 Mart vadeli repo ihalesi açtı.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 12 Mart vadeli repo ihalesi açtı.


TCMB bugün, 12 Mart vadeli ve 11 milyar lira tutarlı miktar yöntemiyle repo ihalesi açtığını duyurdu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 11:19 Kaynak: AA

TCMB, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Ekonomi
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