Son Dakika Haberleri: Tcmb'den Repo İhalesi

Tcmb'den Repo İhalesi

8 dakika önce

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 14 Mart vadeli repo ihalesi açtı.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 14 Mart vadeli repo ihalesi açtı.


TCMB bugün, 14 Mart vadeli ve 20 milyar lira tutarlı miktar yöntemiyle repo ihalesi açtığını duyurdu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 12:26 Kaynak: AA

Ekonomi
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