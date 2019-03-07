Tcmb'den Repo İhalesi
8 dakika önce
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 14 Mart vadeli repo ihalesi açtı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 14 Mart vadeli repo ihalesi açtı.
TCMB bugün, 14 Mart vadeli ve 20 milyar lira tutarlı miktar yöntemiyle repo ihalesi açtığını duyurdu.
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 12:26 Kaynak: AA
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