Tcmb'den Repo İhalesi
48 dakika önce
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 15 Mart vadeli repo ihalesi açtı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 15 Mart vadeli repo ihalesi açtı.
TCMB bugün, 15 Mart vadeli ve 17 milyar lira tutarlı miktar yöntemiyle repo ihalesi açtığını duyurdu.
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 11:09 Kaynak: AA
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