Tcmb'den Repo İhalesi
4 dakika önce
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 15 Nisan vadeli repo ihalesi açtı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 15 Nisan vadeli repo ihalesi açtı.
TCMB bugün, 15 Nisan vadeli ve 16 milyar lira tutarlı miktar yöntemiyle repo ihalesi açtığını duyurdu.
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 11:05 Kaynak: AA
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