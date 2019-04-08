Son Dakika Haberleri: Tcmb'den Repo İhalesi

Tcmb'den Repo İhalesi

4 dakika önce

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 15 Nisan vadeli repo ihalesi açtı.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 15 Nisan vadeli repo ihalesi açtı.


TCMB bugün, 15 Nisan vadeli ve 16 milyar lira tutarlı miktar yöntemiyle repo ihalesi açtığını duyurdu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 11:05 Kaynak: AA

TCMB, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Ekonomi
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