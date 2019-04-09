Tcmb'den Repo İhalesi
51 dakika önce
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 16 Nisan vadeli repo ihalesi açtı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 16 Nisan vadeli repo ihalesi açtı.
TCMB bugün, 16 Nisan vadeli ve 15 milyar lira tutarlı miktar yöntemiyle repo ihalesi açtığını duyurdu.
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 11:05 Kaynak: AA
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