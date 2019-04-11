Tcmb'den Repo İhalesi
8 dakika önce
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 18 Nisan vadeli repo ihalesi açtı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 18 Nisan vadeli repo ihalesi açtı.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 11:07 Kaynak: AA
TCMB bugün, 18 Nisan vadeli ve 20 milyar lira tutarlı miktar yöntemiyle repo ihalesi açtığını duyurdu.
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