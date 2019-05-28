Son Dakika Haberleri: TCMB'den repo ihalesi

TCMB'den repo ihalesi

32 dakika önce

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 11 Haziran vadeli repo ihalesi açtı.

TCMB'den repo ihalesi, System.String[]
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 11 Haziran vadeli repo ihalesi açtı.

TCMB bugün, 16 milyar lira tutarında 11 Haziran vadeli miktar yöntemiyle repo ihalesi açtığını duyurdu.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 11:02 Kaynak: AA
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



11 Haftalık Hamile Olan Hazal Kaya'dan Eşi Ali Atay'la Aşk Pozu Hadise'nin Ramazan Bayramındaki Konserlerinden Kazanacağı Ücret Belli Oldu Seçime 27 Gün Kala Son Anket! İşte İstanbul'da Son Durum Taksi Ücretlerine Zam Geliyor! İşte Yeni Fiyatlar

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.5.2019 11:34:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TCMB'den repo ihalesi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]