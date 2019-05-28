TCMB'den repo ihalesi
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 11 Haziran vadeli repo ihalesi açtı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 11 Haziran vadeli repo ihalesi açtı.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 11:02 Kaynak: AA
TCMB bugün, 16 milyar lira tutarında 11 Haziran vadeli miktar yöntemiyle repo ihalesi açtığını duyurdu.
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