TCMB'den repo ihalesi
1 saat önce
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 12 Haziran vadeli repo ihalesi açtı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 12 Haziran vadeli repo ihalesi açtı.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 11:12 Kaynak: AA
TCMB bugün, 18 milyar lira tutarında 12 Haziran vadeli miktar yöntemiyle repo ihalesi açtığını duyurdu.
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