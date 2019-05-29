Son Dakika Haberleri: TCMB'den repo ihalesi
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TCMB'den repo ihalesi

1 saat önce

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 12 Haziran vadeli repo ihalesi açtı.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 12 Haziran vadeli repo ihalesi açtı.

TCMB bugün, 18 milyar lira tutarında 12 Haziran vadeli miktar yöntemiyle repo ihalesi açtığını duyurdu.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 11:12 Kaynak: AA
TCMB, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Ekonomi
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