TCMB'den repo ihalesi
1 saat önce
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 13 Haziran vadeli repo ihalesi açtı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 13 Haziran vadeli repo ihalesi açtı.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 11:10 Kaynak: AA
TCMB bugün, 25 milyar lira tutarında 13 Haziran vadeli miktar yöntemiyle repo ihalesi açtığını duyurdu.
Mastercard'ın Masterpass Hizmeti sona erdi
Dolar son bir ayın en düşük seviyesini gördü! İşte son durum
İskorpitin görüntüsüne bakan kaçıyor, tadan bırakamıyor
'Kafa keseceğim' diyen Suriyeli hakkında karar çıktı