Son Dakika Haberleri: TCMB'den repo ihalesi
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TCMB'den repo ihalesi

3 dakika önce

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 25 Haziran vadeli repo ihalesi açtı.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 25 Haziran vadeli repo ihalesi açtı.

TCMB bugün, 25 Haziran vadeli ve 5 milyar lira tutarlı miktar yöntemiyle repo ihalesi açtığını duyurdu.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 11:06 Kaynak: AA
Ekonomi
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