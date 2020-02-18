TCMB'den repo ihalesi
7 saat önce
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 24 Şubat ve 25 Şubat vadeli iki repo ihalesi açtı.
Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 11:10 Kaynak: AA
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 24 Şubat ve 25 Şubat vadeli iki repo ihalesi açtı.
TCMB bugün, 8 milyar lira tutarında 24 Şubat vadeli ve 15 milyar lira tutarında 25 Şubat vadeli miktar yöntemiyle repo ihalesi açtığını duyurdu.
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