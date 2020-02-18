TCMB'den repo ihalesi - Son Dakika
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TCMB'den repo ihalesi

7 saat önce

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 24 Şubat ve 25 Şubat vadeli iki repo ihalesi açtı.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 24 Şubat ve 25 Şubat vadeli iki repo ihalesi açtı.

TCMB bugün, 8 milyar lira tutarında 24 Şubat vadeli ve 15 milyar lira tutarında 25 Şubat vadeli miktar yöntemiyle repo ihalesi açtığını duyurdu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, TCMB, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 11:10 Kaynak: AA
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