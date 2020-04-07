TCMB'den repo ihalesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 14 Nisan ve 6 Temmuz vadeli repo iki ihalesi açtı.

TCMB bugün, 14 Nisan ile 6 Temmuz vadeli, sırasıyla 14 milyar ve 10 milyar lira tutarlı miktar yöntemiyle iki repo ihalesi açtığını duyurdu.