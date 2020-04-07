TCMB'den repo ihalesi
14 dakika önce
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 14 Nisan ve 6 Temmuz vadeli repo iki ihalesi açtı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 14 Nisan ve 6 Temmuz vadeli repo iki ihalesi açtı.
TCMB bugün, 14 Nisan ile 6 Temmuz vadeli, sırasıyla 14 milyar ve 10 milyar lira tutarlı miktar yöntemiyle iki repo ihalesi açtığını duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 11:18 Kaynak: AA
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