TCMB'den repo ihalesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 6 Mayıs, 7 Mayıs ve 28 Temmuz vadeli üç repo ihalesi açtı.



TCMB'nin bugün açtığı 15 milyar lira tutarlı 6 Mayıs vadeli ve 12 milyar lira tutarlı 7 Mayıs vadeli repo ihalelerinde faiz yüzde 8,75 olurken, 18 milyar lira tutarındaki 28 Temmuz vadeli miktar yöntemiyle repo ihalesinde faiz yüzde 7,25 olarak belirlendi.

TCMB, koronavirüsün olası ekonomik ve finansal etkilerine karşı alınan tedbirler kapsamında 17 Mart'taki açıklamasında, "91 gün vadeye kadar repo ihaleleri yoluyla TCMB politika faiz oranı olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının 150 baz puan altında faiz oranı üzerinden miktar ihalesi yöntemiyle Türk lirası likidite sağlanacaktır." ifadelerine yer vermişti.