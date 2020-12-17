TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 28 milyar lira verdi
17.12.2020 11:01
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 24 Aralık vadeli repo ihalesi ile piyasaya 27 milyar 999 milyon 999 bin 994 lira verdi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 24 Aralık vadeli repo ihalesi ile piyasaya 27 milyar 999 milyon 999 bin 994 lira verdi.
İhaleye 51 milyar 600 milyon liralık teklif geldi.
İhalede basit faiz yüzde 15 olurken, bileşik faiz ise yüzde 16,16 seviyesinde gerçekleşti.
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