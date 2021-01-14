TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 36 milyar lira verdi
14.01.2021 11:05
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 21 Ocak vadeli repo ihalesi ile piyasaya 35 milyar 999 milyon 999 bin 993 lira verdi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 21 Ocak vadeli repo ihalesi ile piyasaya 35 milyar 999 milyon 999 bin 993 lira verdi.
İhaleye 60 milyar 380 milyon liralık teklif geldi.
İhalede basit faiz yüzde 17 olurken, bileşik faiz yüzde 18,50 seviyesinde gerçekleşti.
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