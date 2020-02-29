TCMB'den ticari müşterilerden alınabilecek ücretlere ilişkin tebliğde değişiklik - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi TCMB'den ticari müşterilerden alınabilecek ücretlere ilişkin tebliğde değişiklik - Son Dakika Ekonomi

TCMB'den ticari müşterilerden alınabilecek ücretlere ilişkin tebliğde değişiklik

6 saat önce

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nca (TCMB), Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ'de değişiklik yapıldı.

TCMB'den ticari müşterilerden alınabilecek ücretlere ilişkin tebliğde değişiklik, System.String[]

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nca (TCMB), Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ'de değişiklik yapıldı.

TCMB'nin, Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere

ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, tebliğin dayanağının tanımlandığı 3'üncü maddesinde, "Bu Tebliğ, 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununa ve 20/6/2013 tarihli ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır." şeklinde değişikliğe gidildi.

Öte yandan, 1 Mart 2020'de yürürlüğe girmesi beklenen tebliğin bazı maddelerinde yürürlük tarihi değiştirildi.

Söz konusu tebliğin 1 ila 4'üncü, 15'inci, 20'nci ve 22'nci maddeleri 1 Mart 2020'de, diğer hükümleri ise 1 Nisan 2020'de yürürlüğe girecek.

Değişikliğin yapıldığı bu tebliğ ise 1 Mart 2020'de yürürlükte olacak.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, TCMB, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 09:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

THY, 1 Mart'ta İtalya'ya yapacağı bazı seferleri iptal etti
Fındık için sigorta başvuru süresi 10 Mart'ta sona eriyor Kış meyvelerinin fiyatı sezon bitmeden yükseldi Tır devrildi, sıfır kilometre araçlar hurdaya döndü

Son Dakika Haberleri
16:00 Derya Uluğ ve Asil Gök şehitlerimiz için şarkı yazdı
15:42 Hercai'nin son bölümünde neler yaşandı?
14:20 Tedavisine evinde devam edilen Mehmet Ali Erbil, aylar sonra görüntülendi
13:42 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan flaş açıklamalar
13:42 Babasının asker olduğunu söyleyen Tuba Ünsal'dan duygulandıran sözler

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.02.2020 16:20:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: TCMB'den ticari müşterilerden alınabilecek ücretlere ilişkin tebliğde değişiklik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]