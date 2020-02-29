TCMB'den ticari müşterilerden alınabilecek ücretlere ilişkin tebliğde değişiklik - Son Dakika
Son Dakika Güncel TCMB'den ticari müşterilerden alınabilecek ücretlere ilişkin tebliğde değişiklik - Son Dakika

TCMB'den ticari müşterilerden alınabilecek ücretlere ilişkin tebliğde değişiklik

6 saat önce

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nca (TCMB), Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ'de değişiklik yapıldı.

TCMB'den ticari müşterilerden alınabilecek ücretlere ilişkin tebliğde değişiklik, System.String[]

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nca (TCMB), Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ'de değişiklik yapıldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın, Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, tebliğin dayanağının tanımlandığı 3'üncü maddesinde, "Bu Tebliğ, 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununa ve 20/6/2013 tarihli ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır." şeklinde değişikliğe gidildi.

Ayrıca, 1 Mart 2020'de yürürlüğe girmesi beklenen tebliğin bazı maddelerinde yürürlük tarihi değiştirildi. Söz konusu tebliğin 1 ila 4'üncü, 15'inci, 20'nci ve 22'nci maddeleri 1 Mart 2020'de, diğer hükümleri ise 1 Nisan 2020'de yürürlüğe girecek.

Değişikliğin yapıldığı bu tebliğ ise 1 Mart 2020'de yürürlükte olacak.

(İHA)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, TCMB, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 10:30 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

THY, 1 Mart'ta İtalya'ya yapacağı bazı seferleri iptal etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib şehidi Uzman Çavuş Emre Baysal'a son görev Terör örgütü YPG/PKK'nın kanlı saldırı planı TSK tarafından engellendi Son dakika: Elazığ'da 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi

Son Dakika Haberleri
17:03 İZDOB, "Carmen" balesinin dünya prömiyerini yapacak
17:03 45. Cesar Sinema Ödülleri sahiplerini
16:33 Harvard'da Anadolu ezgileri
16:00 Derya Uluğ ve Asil Gök şehitlerimiz için şarkı yazdı
15:42 Hercai'nin son bölümünde neler yaşandı?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.02.2020 17:20:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: TCMB'den ticari müşterilerden alınabilecek ücretlere ilişkin tebliğde değişiklik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]