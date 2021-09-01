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TCMB'den video konferans yöntemiyle yatırımcı toplantısı Açıklaması - Son Dakika

TCMB'den video konferans yöntemiyle yatırımcı toplantısı Açıklaması

01.09.2021 14:59
TCMB'den video konferans yöntemiyle yatırımcı toplantısı Açıklaması, System.String[]

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun bugünkü yatırımcı toplantısında, fiyat gelişmeleri, iktisadi faaliyet, kredi büyümesi, döviz rezervleri ile cari denge konuları üzerinde durduğu öğrenildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun bugünkü yatırımcı toplantısında, fiyat gelişmeleri, iktisadi faaliyet, kredi büyümesi, döviz rezervleri ile cari denge konuları üzerinde durduğu öğrenildi.

Kavcıoğlu, yatırımcı toplantıları kapsamında ekonomistlerle videokonferans toplantısı ile bir araya geldi.

AA muhabirinin kaynaklardan aldığı bilgiye göre, toplantıda, Türkiye'nin aşılama konusunda çok başarılı olduğu ve aşılama seviyesinde küresel olarak olumlu ayrıştığı ifade edildi. Toplantıda, toplum genelinde aşılamanın yaygınlaşmasının, iktisadi faaliyet, istihdam ve cari dengeyi olumlu etkilediği belirtildi.

Avrupa'da aşılamaya ilişkin olumlu görünümün turizm ve dış talep kanalları aracılığıyla ülke ekonomisine yansıdığı bildirilen toplantıda, öncü göstergelerin, yurt içinde iktisadi faaliyetin üçüncü çeyrekte dış talebin de etkisiyle güçlü seyrettiğine işaret ettiği vurgulandı.

Toplantıda, mevcut durumda ihracattaki yukarı yönlü seyrin, turizmdeki toparlanma ve altın ithalatındaki kayda değer düşüşün dış dengede devam eden iyileşmeyi desteklediği kaydedildi.

Yılın geri kalanında cari işlemler hesabının fazla vermesinin beklendiği ifade edilen toplantıda, şu mesajlara yer verildi:

"Türkiye'de de gıda fiyatları yükselişte ve temmuz ayında gıda dışı enflasyon manşet enflasyonun belirgin olarak altında seyretti. Ülkemizde olduğu gibi gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde üretici fiyatları yüksek seyrediyor. Bu gelişmede emtia fiyatlarındaki artış ve üretimin hızla artan talebe aynı hızda cevap verememesi nedeniyle oluşan arz kısıtları etkili oluyor. Avro Bölgesi'nde ÜFE, TÜFE'nin neredeyse 5 katına çıkmış durumda."

"Döviz rezervlerimizdeki iyileşme öngörülerimizle uyumlu"

Yatırımcı toplantısında, yıllık kredi büyümesi yüzde 7,4'e gerilerken, yakın dönem kredi büyümesinin ılımlı bir patikada seyrettiği dile getirildi.

Ticari kredilerdeki ılımlı seyre karşın, bazı bireysel kredi türlerinde artışın arzu edilen seviyelerin üzerinde olduğunun görüldüğü vurgulanan toplantıda, "Ülkemizde ihtiyaç kredisi faizi ile ticari kredi faizi arasındaki fark diğer ülke örnekleri ile karşılaştırıldığında oldukça düşük seviyede. Bu duruma bankaların bireysel kredi segmentinde büyüme iştahlarının yüksek olmasının neden olduğunu değerlendiriyoruz." ifadelerine yer verildi.

Toplantıda, nisan-ağustos döneminde swap anlaşmaları, cevherden altın alımları, reeskont kredileri ve zorunlu karşılık adımlarının katkısı ile brüt rezervlerin artmaya devam ettiği vurgulandı.

Dış denge ve döviz rezervlerindeki iyileşmenin öngörülerle uyumlu seyrettiği mesajı verilen toplantıda, şu değerlendirmeler yapıldı:

"Rezervlerimiz 85-90 milyar dolar seviyelerinden yaklaşık 30 milyar dolar artışla 115-120 milyar dolar bandına gelmiştir. Mart ayına göre TL mevduat 200 milyar TL'ye yakın artarken, YP mevduat sabit fiyatlarla oldukça sınırlı yükselmiştir. Son dönemde YP mevduatta görülen yükseliş, ihracattaki güçlü seyir, turizmde görülen toparlanma ve yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız kanalı ile sisteme döviz ve efektif girişi nedeniyle gerçekleşirken, TL mevduat artışı güçlü şekilde sürmektedir."

Yılın geri kalanında yapılması planlanan yatırımcı toplantı takvimi şöyle:

6 Ekim7 Ekim
2 Aralık (video konferans)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Yatırımcı, Döviz, Kredi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi TCMB'den video konferans yöntemiyle yatırımcı toplantısı Açıklaması - Son Dakika Ekonomi


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