TCMB'den yabancı para zorunlu karşılık oranlarında değişiklik - Son Dakika

TCMB'den yabancı para zorunlu karşılık oranlarında değişiklik

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nca (TCMB) Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğe ilişkin, "Normalleşme sürecinin bir parçası olarak, finansal istikrarın desteklenmesi amacıyla, yabancı para zorunlu karşılık oranlarının tüm bankalar için tüm...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nca (TCMB) Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğe ilişkin, "Normalleşme sürecinin bir parçası olarak, finansal istikrarın desteklenmesi amacıyla, yabancı para zorunlu karşılık oranlarının tüm bankalar için tüm yükümlülük türlerinde ve vade dilimlerinde 300 baz puan artırılmasına karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

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TCMB'nin bugünkü Resmi Gazete'de yayımladığı tebliğde, Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ'in 6'ncı maddesinin ikinci fıkrası zorunlu karşılık oranları yabancı para yükümlülüklerinde değişikliğe gidildi.

Tebliğde yapılan değişiklik şöyle:

"Mevduat/katılım fonu (yurt dışı bankalar mevduatı/katılım fonu hariç) vadesiz, ihbarlı, 1, 3 ve 6 aya ve 1 yıla kadar vadeli yüzde 22, 1 yıl ve 1 yıldan uzun vadeli yüzde 18, müstakrizlerin fonları yüzde 22, diğer yükümlülükler (yurt dışı bankalar mevduatı/katılım fonu dahil) 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli yüzde 24, 2 yıla kadar (2 yıl dahil) vadeli yüzde 19, 3 yıla kadar (3 yıl dahil) vadeli yüzde 14, 5 yıla kadar (5 yıl dahil) vadeli yüzde 10, 5 yıldan uzun vadeli yüzde 8."

Aynı tebliğin 10/A ikinci fıkrasında yapılan değişiklik ile kredi büyüme oranları söz konusu maddenin birinci fıkrasında belirtilen koşulları sağlayan bankaların yabancı para yükümlülükleri için uygulanacak oranlar şöyle belirlendi:

"Mevduat/katılım fonu (yurt dışı bankalar mevduatı/katılım fonu hariç) vadesiz, ihbarlı, 1, 3 ve 6 aya ve 1 yıla kadar vadeli yüzde 15, 1 yıl ve 1 yıldan uzun vadeli yüzde 11, müstakrizlerin fonları yüzde 15, diğer yükümlülükler (yurt dışı bankalar mevduatı/katılım fonu dahil) 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli yüzde 19, 2 yıla kadar (2 yıl dahil) vadeli yüzde 14, 3 yıla kadar (3 yıl dahil) vadeli yüzde 9, 5 yıla kadar (5 yıl dahil) vadeli yüzde 5, 5 yıldan uzun vadeli yüzde 3."

Konuya ilişkin TCMB'den yapılan açıklamada ise yabancı para zorunlu karşılık oranlarının, tüm bankalar için tüm yükümlülük türlerinde ve vade dilimlerinde 300 baz puan artırıldığı bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Koronavirüs (Kovid-19) salgınının olumsuz etkilerinin sınırlandırılması amacıyla 17 Mart 2020 tarihinde açıklanan tedbirler çerçevesinde, reel kredi büyüme koşullarını sağlayan bankalar için yabancı para zorunlu karşılık oranları 500 baz puan indirilmiş, 5,1 milyar ABD doları karşılığı likidite serbest bırakılmıştı. Buna ek olarak, reel kredi büyüme koşullarını ilk defa sağlayan bankalara yaklaşık 9,2 milyar ABD doları karşılığı likidite verilmiş, böylece bankacılık sistemine toplam 14,3 milyar ABD doları karşılığı likidite sağlanmıştır.

Bu defa, normalleşme sürecinin bir parçası olarak, finansal istikrarın desteklenmesi amacıyla, yabancı para zorunlu karşılık oranlarının tüm bankalar için tüm yükümlülük türlerinde ve vade dilimlerinde 300 baz puan artırılmasına karar verilmiştir. Alınan bu kararla, piyasadan yaklaşık 9,2 milyar ABD doları tutarında döviz ve altın cinsinden likidite çekilmesi beklenmektedir."

Açıklamada, söz konusu değişikliğin, tesisi 24 Temmuz 2020 tarihinde başlayacak olan 10 Temmuz 2020 tarihli yükümlülük döneminden itibaren geçerli olacağı bildirildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Amerika Birleşik Devletleri, TCMB, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 10:35 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi TCMB'den yabancı para zorunlu karşılık oranlarında değişiklik - Son Dakika Ekonomi
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