TCMB'den yeni 'likidite' adımı bekleniyor
43 dakika önce
TCMB'nin TL zorunlu karşılıkların döviz tesis imkanı azami oranını düşürmeyi planladığı belirtildi.
TCMB
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 04:43
'nin TL zorunlu karşılıkların döviz tesis imkanı azami oranını düşürmeyi planladığı belirtildi. Söz
konusu azami oran, en son 9 Mayıs'ta yüzde 40'tan yüzde 30'a indirilmiş, bu adımla piyasaya 2.8 milyar dolar likidite sağlanmıştı.
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