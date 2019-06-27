Son Dakika Haberleri: TCMB'den yeni 'likidite' adımı bekleniyor
Son Dakika Ekonomi Haber

TCMB'den yeni 'likidite' adımı bekleniyor

43 dakika önce

TCMB'nin TL zorunlu karşılıkların döviz tesis imkanı azami oranını düşürmeyi planladığı belirtildi.

TCMB'den yeni 'likidite' adımı bekleniyor, System.String[]
TCMB'nin TL zorunlu karşılıkların döviz tesis imkanı azami oranını düşürmeyi planladığı belirtildi. Söz konusu azami oran, en son 9 Mayıs'ta yüzde 40'tan yüzde 30'a indirilmiş, bu adımla piyasaya 2.8 milyar dolar likidite sağlanmıştı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 04:43 
Söz, TCMB, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kaçak avcıya vurduğu yaban keçisinin maliyeti 25 bin TL oldu Kansere yakalanan kadına bacağından yeni dil yapıldı! Asena Atalay'ın 50 bin TL nafaka istediği davada karar verildi Merkez Bankasının "Yedek Akçe" düzenlemesi Meclis'e geliyor

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.6.2019 17:26:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TCMB'den yeni 'likidite' adımı bekleniyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]