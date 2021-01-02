TCMB'den yeni tebliğ - Son Dakika

TCMB'den yeni tebliğ

02.01.2021 09:39
TCMB'den yeni tebliğ, System.String[]

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nca (TCMB) mal ve hizmet tedarikinde alacaklıya yapılan geç ödemelere ilişkin temerrüt faiz oranının sözleşmede öngörülmediği veya ilgili hükümlerin geçersiz olduğu hallerde uygulanacak faiz oranı yıllık yüzde 18,25, alacağın tahsili masrafları için...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nca (TCMB) mal ve hizmet tedarikinde alacaklıya yapılan geç ödemelere ilişkin temerrüt faiz oranının sözleşmede öngörülmediği veya ilgili hükümlerin geçersiz olduğu hallerde uygulanacak faiz oranı yıllık yüzde 18,25, alacağın tahsili masrafları için talep edilebilecek asgari giderim tutarı 385 Türk lirası olarak tespit edildi.

TCMB'nin Mal ve Hizmet Tedarikinde Geç Ödemelerde Uygulanacak Temerrüt Faiz Oranı ve Alacağın Tahsili Masrafları için Talep Edilebilecek Asgari Giderim Tutarı Hakkında Tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 13 Ocak 2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1530'uncu maddesinin 7'nci fıkrası uyarınca mal ve hizmet tedarikinde alacaklıya yapılan geç ödemelere ilişkin temerrüt faiz oranının sözleşmede öngörülmediği veya ilgili hükümlerin geçersiz olduğu hallerde uygulanacak faiz oranı yıllık yüzde 18,25, alacağın tahsili masrafları için talep edilebilecek asgari giderim tutarı 385 Türk lirası olarak tespit edildi.

Belirlenen bu oran ve tutar, 1 Ocak 2021 tarihiden geçerli olmak üzere bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Tebliğ, TCMB, Faiz, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi TCMB'den yeni tebliğ - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Ankara'da esrarengiz ölümler! Bir binanın garajında 3 gencin cesedi bulundu Meteoroloji'den Ege Bölgesi için sağanak yağış uyarısı Kazada aracı perte çıkan Enes Batur 1 milyon liraya yeni cip aldı Erdoğan'ın "Vitrin mankeni" sözlerini eleştiren Akşener'e Soylu'dan tepki: Söylediği söz ağırıma gitti 'Dur' ihtarına uymayarak ekiplerden kaçan genç polislerin sabrını zorladı: Biz koşturmayı seviyoruz Mutasyona uğramış koronavirüse yakalanan hastalardan biri Balıkesir'de, ikisi Gaziantep'te karantinaya alındı Mehmet Ali Erbil'in yılbaşı paylaşımı sevenlerini üzdü! Şömine başında dertlendi Roma'da havai fişekler yüzünden yüzlerce kuş öldü
Ryan Babel'in Beşiktaş benzetmesi, taraftarların tepkisini çekti: Feyenoord'a benziyorlar Ryan Babel'in Beşiktaş benzetmesi, taraftarların tepkisini çekti: Feyenoord'a benziyorlar         
09:33
12 yaşındaki kız çocuğu, biriktirdiği harçlıklarla 3 buzağı alıp çiftçiliğe atıldı 12 yaşındaki kız çocuğu, biriktirdiği harçlıklarla 3 buzağı alıp çiftçiliğe atıldı         
09:06
İzmir'de polisin dikkati sayesinde 2 EYP ele geçirildi İzmir'de polisin dikkati sayesinde 2 EYP ele geçirildi         
07:47
Binnur Kaya'dan Kırmızı Oda'dan ayrılan Sema Keçik ve Efe Tunçer'e duygusal veda Binnur Kaya'dan Kırmızı Oda'dan ayrılan Sema Keçik ve Efe Tunçer'e duygusal veda         
07:35
2 polisin kaza yapmasına neden olan alkollü avukata sert tepki: Dua et delik deşik etmediler seni 2 polisin kaza yapmasına neden olan alkollü avukata sert tepki: Dua et delik deşik etmediler seni         
01:38
Somer Şef'ten Türk mutfağı ile ilgili tartışma yaratacak sözler Somer Şef'ten Türk mutfağı ile ilgili tartışma yaratacak sözler         
23:00
MetroPOLL Araştırma'nın anketine göre, halkın yüzde 51,5'i koronavirüs aşısına sıcak bakıyor MetroPOLL Araştırma'nın anketine göre, halkın yüzde 51,5'i koronavirüs aşısına sıcak bakıyor         
22:06
Rüştü Reçber'in kızı Tuana Reçber yıllar sonra ortaya çıktı! Güzelliğiyle dikkat çekti Rüştü Reçber'in kızı Tuana Reçber yıllar sonra ortaya çıktı! Güzelliğiyle dikkat çekti         
19:25
Bu acının tarifi yok! İlkokul müdürü, 16 gün içinde ailesini kaybetti Bu acının tarifi yok! İlkokul müdürü, 16 gün içinde ailesini kaybetti         
18:44
Kepçeyle duvarı yıkılarak girilen binada, 89 kişi kumar oynarken yakalandı Kepçeyle duvarı yıkılarak girilen binada, 89 kişi kumar oynarken yakalandı         
18:04
Milyoner'de ünlü şarkıcıya sorulan 60 bin TL değerindeki futbol sorusu geceye damga vurdu Milyoner'de ünlü şarkıcıya sorulan 60 bin TL değerindeki futbol sorusu geceye damga vurdu         
17:08
Akhisar Belediye Başkanı'ndan piyango çıkan kişiye ilginç mesaj: 3-5 milyon at da hizmet edelim Akhisar Belediye Başkanı'ndan piyango çıkan kişiye ilginç mesaj: 3-5 milyon at da hizmet edelim         
17:05
'Bir yerden aşağı atlamam, atmışlardır' diyen Feyza Nur Saydam, 7. kattan düşerek yaşamını yitirdi 'Bir yerden aşağı atlamam, atmışlardır' diyen Feyza Nur Saydam, 7. kattan düşerek yaşamını yitirdi         
17:05
Şafak Sezer'in Bülent Ersoy'la ilgili sorusu programa damga vurdu: En başından beri mi? Şafak Sezer'in Bülent Ersoy'la ilgili sorusu programa damga vurdu: En başından beri mi?         
12:06
Ahmet Kaya şarkısı söyleyen Seda Sayan, sosyal medyada eleştiri bombardımanına tutuldu Ahmet Kaya şarkısı söyleyen Seda Sayan, sosyal medyada eleştiri bombardımanına tutuldu         
11:50
Dansözlü yılbaşı eğlencesini sosyal medyadan paylaşanlara polis baskını! Ceza yağdı Dansözlü yılbaşı eğlencesini sosyal medyadan paylaşanlara polis baskını! Ceza yağdı         
09:07
Emniyet müdürünün, Şişli'de rehin alınan hemşireyi kurtarma anı kamerada Emniyet müdürünün, Şişli'de rehin alınan hemşireyi kurtarma anı kamerada         
00:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2021 09:49:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: TCMB'den yeni tebliğ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei