Son Dakika Haberleri: Tcmb'den Zorunlu Karşılık Açıklaması

Tcmb'den Zorunlu Karşılık Açıklaması

1 saat önce

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca (TCMB), Türk lirası zorunlu karşılık oranlarının 1 yıla kadar vadeli mevduat/katılım fonları ile 3 yıla kadar (3 yıl dahil) vadeli diğer yükümlülüklerde 100 baz puan, diğer vade gruplarında 50 baz puan indirilmesine karar verildiği bildirildi.

Tcmb'den Zorunlu Karşılık Açıklaması, System.String[]
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca (TCMB), Türk lirası zorunlu karşılık oranlarının 1 yıla kadar vadeli mevduat/katılım fonları ile 3 yıla kadar (3 yıl dahil) vadeli diğer yükümlülüklerde 100 baz puan, diğer vade gruplarında 50 baz puan indirilmesine karar verildiği bildirildi.

TCMB'den yapılan açıklamaya göre, Türk lirası zorunlu karşılık oranlarının 1 yıla kadar vadeli mevduat/katılım fonları ile 3 yıla kadar (3
yıl dahil) vadeli diğer yükümlülüklerde 100 baz puan, diğer vade gruplarında 50 baz puan indirilmesine karar verildi.

Ayrıca, Türk lirası zorunlu karşılıkların yurt içi yerleşiklerden toplanan işlenmiş veya hurda altın kaynaklı standart altın cinsinden tesis edilmesi imkanı üst sınırı yüzde 5'ten yüzde 10'a yükseltildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 11:46 Kaynak: AA

Türkiye, TCMB, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Amacımız 2 Kere 2'yi 4 Değil, 5 Ettirmektir" ABD Başkanı Trump, Türkiye Büyükelçiliği İçin Adayını Açıkladı

18 Yıllık Ustası Bile Tarifini Bilmiyor: Duvalı Tatlı Yargıtay, Türkiye'nin İlk Yerli Otomobili "Devrim" ile İlgili Kararını Verdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.2.2019 13:37:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tcmb'den Zorunlu Karşılık Açıklaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]