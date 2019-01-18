Son Dakika Haberleri: Tcmb'den Zorunlu Karşılık Açıklaması Açıklaması

Tcmb'den Zorunlu Karşılık Açıklaması Açıklaması

1 saat önce

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca (TCMB), resmi kuruluşlar mevduatının/katılım fonunun zorunlu karşılığa tabi yükümlülüklerden hariç tutulmasına karar verildiği bildirildi.

Tcmb'den Zorunlu Karşılık Açıklaması Açıklaması, System.String[]
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca (TCMB), resmi kuruluşlar mevduatının/katılım fonunun zorunlu karşılığa tabi yükümlülüklerden hariç tutulmasına karar verildiği bildirildi.

Merkez Bankasının zorunlu karşılıklara ilişkin yaptığı duyuruda, "Resmi kuruluşlar mevduatının/katılım fonunun zorunlu karşılığa tabi yükümlülüklerden hariç
tutulmasına ve Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ'in Geçici 6'ncı maddesi kapsamındaki
yükümlülük kalemlerinde görülen belirgin azalış dikkate alınarak ilgili maddenin yürürlükten kaldırılmasına karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 05:49 Kaynak: AA

Türkiye, Merkez, TCMB, Ekonomi
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