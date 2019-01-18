Tcmb'den Zorunlu Karşılık Açıklaması Açıklaması
1 saat önce
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca (TCMB), resmi kuruluşlar mevduatının/katılım fonunun zorunlu karşılığa tabi yükümlülüklerden hariç tutulmasına karar verildiği bildirildi.
Türkiye
Cumhuriyet Merkez
Bankasınca (TCMB
), resmi kuruluşlar mevduatının/katılım fonunun zorunlu karşılığa tabi yükümlülüklerden hariç tutulmasına karar verildiği bildirildi.
Merkez Bankasının zorunlu karşılıklara ilişkin yaptığı duyuruda, "Resmi kuruluşlar mevduatının/katılım fonunun zorunlu karşılığa tabi yükümlülüklerden hariç
tutulmasına ve Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ'in Geçici 6'ncı maddesi kapsamındaki
yükümlülük kalemlerinde görülen belirgin azalış dikkate alınarak ilgili maddenin yürürlükten kaldırılmasına karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 05:49 Kaynak: AA
Merkez Bankası Karının Yüzde 90'ını Avans Olarak Dağıtacak
İsmiyle Twitter'da Gündem Olan Profesör Bence Nanay Türkiye'ye Geldi
FETÖ'cü Enes Kanter'den Küstah Sözler: Haftada 2 Gün Gülen'i Ziyaret Ediyorum
Merkez Bankası: 33,7 Milyar TL'lik Kar Payı Avansının Dağıtımına Başlandı