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TCMB'den zorunlu karşılık düzenlemesine ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

TCMB'den zorunlu karşılık düzenlemesine ilişkin açıklama Açıklaması

15.09.2021 10:23
TCMB'den zorunlu karşılık düzenlemesine ilişkin açıklama Açıklaması, System.String[]

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), zorunlu karşılık düzenlemesi ile Türk lirası cinsinden zorunlu karşılık tesislerinin yaklaşık 13,9 milyar lira, döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılık tesislerinin ise yaklaşık 3,4 milyar dolar artmasının beklendiğini bildirdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), zorunlu karşılık düzenlemesi ile Türk lirası cinsinden zorunlu karşılık tesislerinin yaklaşık 13,9 milyar lira, döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılık tesislerinin ise yaklaşık 3,4 milyar dolar artmasının beklendiğini bildirdi.

TCMB'den yapılan açıklamada, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda, parasal aktarım mekanizmasının etkinliğinin artırılması için zorunlu karşılık düzenlemesinde değişikliğe gidildiği ifade edildi.

1 Temmuz'da Türk lirası zorunlu karşılıkların döviz cinsinden tesis edilmesi imkanı azami oranının yüzde 20'den yüzde 10'a düşürüldüğü, döviz cinsinden mevduat ve katılım fonuna uygulanan zorunlu karşılık oranlarının da tüm vade dilimlerinde 200 baz puan artırıldığı anımsatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ayrıca, Türk lirası zorunlu karşılıkların döviz cinsinden tesis edilmesi imkanının sonlandırılacağı da ilan edilmişti. Bu çerçevede, söz konusu imkan 1 Ekim 2021 tesis tarihinde yüzde 10'dan sıfıra düşürülerek sonlandırılacak olup, aynı tarihte yürürlüğe girmek üzere yabancı para mevduat ve katılım fonuna uygulanan zorunlu karşılık oranlarının tüm vade dilimlerinde 200 baz puan artırılmasına karar verilmiştir. Alınan bu kararla birlikte, 1 Ekim 2021 itibarıyla Türk lirası cinsinden zorunlu karşılık tesislerinin yaklaşık 13,9 milyar lira, döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılık tesislerinin ise yaklaşık 3,4 milyar dolar karşılığı tutarında artması beklenmektedir."

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, dolar, Döviz, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi TCMB'den zorunlu karşılık düzenlemesine ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: TCMB'den zorunlu karşılık düzenlemesine ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
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