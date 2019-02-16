Tcmb'den Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ'de Değişiklik

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı.



TCMB'nin bugünkü Resmi Gazete'de yayımladığı tebliğde, 5 Aralık 2013 tarihli ve 28862 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ'in 6'ncı maddesinin birinci fıkrası zorunlu karşılık oranları Türk lirası yükümlülüklerinde değişikliğe gidildi.



Düşürülen zorunlu karşılık oranları Türk lirası yükümlülükler için şöyle:



"Mevduat/katılım fonu (yurt dışı bankalar mevduatı/katılım fonu hariç) vadesiz, ihbarlı, 1 aya kadar ve 3 aya kadar (3 ay dahil) vadeli yüzde 7, 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli yüzde 4, 1 yıla kadar vadeli yüzde 2, 1 yıl ve 1 yıldan uzun vadeli yüzde 7; müstakrizlerin fonları yüzde 7; diğer yükümlülükler (yurt dışı bankalar mevduatı/katılım fonu dahil) 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli yüzde 7, 3 yıla kadar (3 yıl dahil) vadeli yüzde 3,5, 3 yıldan uzun vadeli yüzde 1."



Aynı Tebliğin 7'nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi "En fazla yüzde 10'u, 1,0 kat sayısı ile çarpılmak suretiyle bulunan toplam tutarı üzerinden kaynağı yurt içi yerleşiklerden toplanan işlenmiş veya hurda altın olan standart altın cinsinden" şeklinde değiştirildi.



Bu Tebliğin 1'inci maddesi 8 Şubat 2019 tarihinden geçerli olmak üzere bugün yürürlüğe girerken, tebliğin 2'nci maddesi 22 Şubat 2019'da yürürlüğe girecek.



Söz konusu bu tebliğ hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yürütüyor.

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