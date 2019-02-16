Son Dakika Haberleri: Tcmb'den Zorunlu Karşılıklara İlişkin Açıklama

Tcmb'den Zorunlu Karşılıklara İlişkin Açıklama

1 saat önce

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası(TCMB), zorunlu karşılıklarda değişikliğe gitti.

Tcmb'den Zorunlu Karşılıklara İlişkin Açıklama, System.String[]
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası(TCMB), zorunlu karşılıklarda değişikliğe gitti.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın zorunlu karşılıklara ilişkin yaptığı basın duyurusu şöyle;

"Türk lirası zorunlu karşılık oranlarının 1 yıla kadar vadeli mevduat/ katılım fonları ile 3 yıla kadar (3 yıl dahil) vadeli diğer yükümlülüklerde 100 baz puan, diğer vade gruplarında 50 baz puan indirilmesine karar verilmiştir. Ayrıca, Türk lirası zorunlu karşılıkların yurt içi yerleşiklerden toplanan işlenmiş veya hurda altın kaynaklı standart altın cinsinden tesis edilmesi imkanı üst sınırı yüzde 5'ten yüzde 10'a yükseltilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunulur." - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 11:50 Kaynak: DHA

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Talimatı Sonrası Bursa'da da Tanzim Satışları Başladı Eser Yenenler'in Evlilik Teklifi Ettiği Sevgilisine Aldığı Tektaş Alay Konusu Oldu

Çanakkale'ye Bağlı Tevfikiye Köyü, Arkeo-Köye Dönüştürüldü Poşet Formalı Küçük Messi'nin Annesi Konuştu: Her Gün Ölüm Korkusuyla Yaşıyoruz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.2.2019 13:37:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tcmb'den Zorunlu Karşılıklara İlişkin Açıklama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]