TCMB'den zorunlu karşılıklara ilişkin değişiklik - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi TCMB'den zorunlu karşılıklara ilişkin değişiklik - Son Dakika Ekonomi

TCMB'den zorunlu karşılıklara ilişkin değişiklik

6 saat önce

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nca (TCMB) Türk lirası zorunlu karşılıkların standart altın cinsinden tesis edilebilmesi imkanı azami oranının yüzde 30'dan yüzde 20'ye indirilmesine, Türk lirası zorunlu karşılıkların kaynağı yurt içi yerleşiklerden toplanan işlenmiş veya hurda altın olan...

TCMB'den zorunlu karşılıklara ilişkin değişiklik, System.String[]

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nca (TCMB) Türk lirası zorunlu karşılıkların standart altın cinsinden tesis edilebilmesi imkanı azami oranının yüzde 30'dan yüzde 20'ye indirilmesine, Türk lirası zorunlu karşılıkların kaynağı yurt içi yerleşiklerden toplanan işlenmiş veya hurda altın olan standart altın cinsinden tesis edilebilmesi imkanı azami oranının yüzde 10'dan yüzde 15'e yükseltilmesine karar verildiği bildirildi.

TCMB'nin Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'i Resmi Gazete'de yayımlandı.

TCMB, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, parasal aktarım mekanizmasının güçlendirilmesi, finansal istikrarın desteklenmesi ve altın cinsinden tasarrufların ekonomiye kazandırılması amacıyla, Rezerv Opsiyon Mekanizması kapsamında, Türk lirası zorunlu karşılıkların standart altın cinsinden tesis edilebilmesi imkanı azami oranının yüzde 30'dan yüzde 20'ye indirilmesine, Türk lirası zorunlu karşılıkların kaynağı yurt içi yerleşiklerden toplanan işlenmiş veya hurda altın olan standart altın cinsinden tesis edilebilmesi imkanı azami oranının yüzde 10'dan yüzde 15'e yükseltilmesine karar verildiği bildirildi.

Türk lirası zorunlu karşılıkların standart altın cinsinden tesis edilebilmesi imkanı azami oranının yüzde 30'dan yüzde 20'ye indirilmesi ile piyasaya 1,7 milyar ABD doları tutarında altın cinsinden likidite verilmesi ve piyasadan 4,5 milyar Türk lirası likidite çekilmesi öngörüldüğü belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Diğer taraftan, Türk lirası zorunlu karşılıkların kaynağı yurt içi yerleşiklerden toplanan işlenmiş veya hurda altın olan standart altın cinsinden tesis edilebilmesi imkanı azami oranının yüzde 10'dan yüzde 15'e yükseltilmesi ile piyasadan 0,3 milyar ABD doları tutarında altın cinsinden likidite çekilmesi ve piyasaya 2,0 milyar Türk lirası likidite verilmesi beklenmektedir. Ancak işlenmiş veya hurda altının yurt içi yerleşiklerden toplanması zorunlu olduğundan bahsedilen etki zaman içinde kademeli olarak gerçekleşebilecektir."

Resmi Gazete'deki söz konusu tebliğ, 10 Ocak 2020 tarihinden geçerli olmak üzere bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, TCMB, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 10:02 Kaynak: AA
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