Tcmb Döviz Depo İhalesinde Teklif 1 Milyar 145 Milyon Dolar
5 dakika önce
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde teklif tutarı 1 milyar 145 milyon dolar oldu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde teklif tutarı 1 milyar 145 milyon dolar oldu.
TCMB'nin bugün açtığı 500 milyon dolarlık 1 hafta vadeli TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde gerçekleşen tutar 499 milyon 990 bin dolar olurken, ihaleye 1 milyar 145 milyon dolarlık teklif geldi.
İhalede, faiz oranı dolar için yüzde 2,50 TL için yüzde 24,00 olarak ilan edilmişti.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 11:09 Kaynak: AA
İran, Parasındaki Sıfırları Atıyor
Öğrenci Servisi ile İşçi Servisi Çarpıştı! 2 Ölü ve Çok Sayıda Yaralı Var
Köpeklerin Parçaladığı Liseli Gencin Kesin Ölüm Nedeni Belli Oldu
Son Dakika! Samsun'da Panama Bayraklı Gemi Battı! Sahil Güvenlik, 3 Mürettebatı Kurtardı