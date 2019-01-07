Tcmb Döviz Depo İhalesinde Teklif 1 Milyar 145 Milyon Dolar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde teklif tutarı 1 milyar 145 milyon dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde teklif tutarı 1 milyar 145 milyon dolar oldu.





TCMB'nin bugün açtığı 500 milyon dolarlık 1 hafta vadeli TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde gerçekleşen tutar 499 milyon 990 bin dolar olurken, ihaleye 1 milyar 145 milyon dolarlık teklif geldi.





İhalede, faiz oranı dolar için yüzde 2,50 TL için yüzde 24,00 olarak ilan edilmişti.

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

İran, Parasındaki Sıfırları Atıyor

Öğrenci Servisi ile İşçi Servisi Çarpıştı! 2 Ölü ve Çok Sayıda Yaralı Var

Köpeklerin Parçaladığı Liseli Gencin Kesin Ölüm Nedeni Belli Oldu

Son Dakika! Samsun'da Panama Bayraklı Gemi Battı! Sahil Güvenlik, 3 Mürettebatı Kurtardı