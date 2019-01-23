Son Dakika Haberleri: Tcmb Döviz Depo İhalesinde Teklif 1 Milyar 30 Milyon Dolar

Tcmb Döviz Depo İhalesinde Teklif 1 Milyar 30 Milyon Dolar

46 dakika önce

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB), TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde teklif tutarı 1 milyar 30 milyon dolar oldu.

Tcmb Döviz Depo İhalesinde Teklif 1 Milyar 30 Milyon Dolar, System.String[]
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB), TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde teklif tutarı 1 milyar 30 milyon dolar oldu.

TCMB'nin bugün açtığı 500 milyon dolarlık 1 hafta vadeli TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde gerçekleşen tutar 500 milyon dolar olurken, ihaleye 1 milyar 30 milyon dolarlık teklif geldi.

İhalede, faiz oranı dolar için yüzde 2,50, TL için yüzde 24,00 olarak ilan edilmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 11:07 Kaynak: AA

Türkiye, TCMB, Ekonomi
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