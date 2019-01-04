Tcmb Döviz Depo İhalesinde Teklif 1 Milyar 375 Milyon Dolar
1 saat önce
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde teklif tutarı 1 milyar 375 milyon dolar oldu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde teklif tutarı 1 milyar 375 milyon dolar oldu.
TCMB'nin bugün açtığı 500 milyon dolarlık 1 hafta vadeli TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde gerçekleşen tutar 499 milyon 995 bin dolar olurken, ihaleye 1 milyar 375 bin dolarlık teklif geldi.
İhalede, faiz oranı dolar için yüzde 2,50 TL için yüzde 24,00 olarak ilan edilmişti.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 11:09 Kaynak: AA
Suriye'den Türkiye'ye Getirirken Yakalandı! 26,5 Kilo Altın ve 2 Milyon TL Ele Geçirildi
Memurların 2019'daki Emekli İkramiyeleri Belli Oldu
Var Hakemlere Ek Gelir Oldu
Bir Pazarcı, 10 Poşet Getirene 1 Kilo Portakal Bedava Veriyor