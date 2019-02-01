Son Dakika Haberleri: Tcmb Döviz Depo İhalesinde Teklif 1 Milyar 401 Milyon Dolar

Tcmb Döviz Depo İhalesinde Teklif 1 Milyar 401 Milyon Dolar

40 dakika önce

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB), TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde teklif tutarı 1 milyar 401 milyon dolar oldu.

Tcmb Döviz Depo İhalesinde Teklif 1 Milyar 401 Milyon Dolar, System.String[]
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB), TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde teklif tutarı 1 milyar 401 milyon dolar oldu.


TCMB'nin bugün açtığı 500 milyon dolarlık 1 hafta vadeli TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde gerçekleşen tutar 500 milyon 5 bin dolar olurken, ihaleye 1 milyar 401 milyon dolarlık teklif geldi.


İhalede, faiz oranı dolar için yüzde 2,50, TL için yüzde 24,00 olarak ilan edilmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 11:28 Kaynak: AA

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İsmini Bile Bilmiyorlardı, Şimdi Talebe Yetişemiyorlar Rusya, Siyasi Kriz Yaşayan Venezuela'ya 2 Uçak Dolusu Altın Gönderdi

Dolar Son 2 Ayın En Düşük Seviyesine Geriledi Eskişehir'in Han İlçesinde İşçilerin Asgari Ücreti 2 Bin 255 Lira Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.2.2019 12:08:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tcmb Döviz Depo İhalesinde Teklif 1 Milyar 401 Milyon Dolar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]