Tcmb Döviz Depo İhalesinde Teklif 1 Milyar 51 Milyon Dolar
59 dakika önce
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB), TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde teklif tutarı 1 milyar 51 milyon dolar oldu.
Türkiye
Cumhuriyet Merkez
Bankasının (TCMB
), TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde teklif tutarı 1 milyar 51 milyon dolar oldu.
TCMB'nin bugün açtığı 500 milyon dolarlık 1 hafta vadeli TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde gerçekleşen tutar 500 milyon dolar olurken, ihaleye 1 milyar 51 milyon dolarlık teklif geldi.
İhalede, faiz oranı dolar için yüzde 2,50, TL için yüzde 24,00 olarak ilan edilmişti.
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 11:10 Kaynak: AA
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