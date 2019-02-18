Tcmb Döviz Depo İhalesinde Teklif 1 Milyar 602 Milyon Dolar
1 saat önce
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB), TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde teklif tutarı 1 milyar 602 milyon dolar oldu.
Türkiye
Cumhuriyet Merkez
Bankasının (TCMB
), TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde teklif tutarı 1 milyar 602 milyon dolar oldu.
TCMB'nin bugün açtığı 500 milyon dolarlık 1 hafta vadeli TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde gerçekleşen tutar 499 milyon 990 bin dolar olurken, ihaleye 1 milyar 602 milyon dolarlık teklif geldi.
İhalede, faiz oranı dolar için yüzde 2,50, TL için yüzde 24,00 olarak ilan edilmişti.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 11:12 Kaynak: AA
Reynmen'in Bir Şakı Söylemek İçin İstediği Ücret Dudak Uçuklattı
Ünlü Şarkıcı Gülşen, 7 Ayda 14 Milyon TL Kazanacak
Gezici'nin Anketine Göre, Türkiye'nin En Güvendiği Siyasetçi Süleyman Soylu
TBF Genel Koordinatörü Ömer Onan'ın Babası Hayatını Kaybetti