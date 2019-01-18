Tcmb Döviz Depo İhalesinde Teklif 1 Milyar 75 Milyon Dolar

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AK Parti'li Belediye Başkanı Böyle Oy İstedi: Kazanamazsak Kazığa Oturturlar

"Şehit Var" Diyerek Stüdyoyu Terk Eden Damat Adayı, Zuhal Topal'a 10 Bin TL Manevi Tazminat Ödeyecek