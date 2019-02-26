Tcmb Döviz Depo İhalesinde Teklif 2 Milyar 108 Milyon Dolar

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Shakira, 87 Milyon TL Vergi Kaçırmakla Suçlandı!

İstanbul Adliyesi'nde Şok Hırsızlık! Vezne Görevlisi, Zimmetine 321 Bin TL Geçirdi

Sebze ve Meyveden Sonra Elma, Nohut, Mercimek ve Pirinç de Tanzimle Satılacak