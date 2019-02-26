Son Dakika Haberleri: Tcmb Döviz Depo İhalesinde Teklif 2 Milyar 108 Milyon Dolar

Tcmb Döviz Depo İhalesinde Teklif 2 Milyar 108 Milyon Dolar

53 dakika önce

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB), TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde teklif tutarı 2 milyar 108 milyon dolar oldu.

Tcmb Döviz Depo İhalesinde Teklif 2 Milyar 108 Milyon Dolar, System.String[]
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB), TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde teklif tutarı 2 milyar 108 milyon dolar oldu.

TCMB'nin bugün açtığı 500 milyon dolarlık 1 hafta vadeli TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde gerçekleşen tutar 500 milyon 20 bin dolar olurken, ihaleye 2 milyar 108 milyon dolarlık teklif geldi.

İhalede, faiz oranı dolar için yüzde 2,50, TL için yüzde 24,00 olarak ilan edilmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 11:10 Kaynak: AA

Türkiye, TCMB, Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
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