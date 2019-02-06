Son Dakika Haberleri: Tcmb Döviz Depo İhalesinde Teklif 2 Milyar 159 Milyon Dolar

Tcmb Döviz Depo İhalesinde Teklif 2 Milyar 159 Milyon Dolar

15 dakika önce

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB), TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde teklif tutarı 2 milyar 159 milyon dolar oldu.

Tcmb Döviz Depo İhalesinde Teklif 2 Milyar 159 Milyon Dolar, System.String[]
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB), TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde teklif tutarı 2 milyar 159 milyon dolar oldu.

TCMB'nin bugün açtığı 500 milyon dolarlık 1 hafta vadeli TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde gerçekleşen tutar 500 milyon 15 bin dolar olurken, ihaleye 2 milyar 159 milyon dolarlık teklif geldi.

İhalede, faiz oranı dolar için yüzde 2,50, TL için yüzde 24,00 olarak ilan edilmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 11:44 Kaynak: AA

Türkiye, TCMB, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan, Çipras'la Yaptığı Ortak Açıklamada, İzmir - İstanbul - Selanik Projesini İlk Kez Duyurdu Survivor Türkiye Yunanistan'da Adaya İlk Veda Eden İsim Belli Oldu

Yunanistan ve İtalya'ya Tepki Gösteren İran'dan Kritik Türkiye Açıklaması ABD İstihbarat Raporunda Dikkat Çeken Türkiye Detayı: İlişkiler Zora Giriyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.2.2019 11:59:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tcmb Döviz Depo İhalesinde Teklif 2 Milyar 159 Milyon Dolar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]