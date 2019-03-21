Tcmb Döviz Depo İhalesinde Teklif 2 Milyar 171 Milyon Dolar
2 saat önce
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB), TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde teklif tutarı 2 milyar 171 milyon dolar oldu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB), TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde teklif tutarı 2 milyar 171 milyon dolar oldu.
TCMB'nin bugün açtığı 500 milyon dolarlık 1 hafta vadeli TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde gerçekleşen tutar 499 milyon 980 bin dolar olurken, ihaleye 2 milyar 171 milyon dolarlık teklif geldi.
İhalede, faiz oranı dolar için yüzde 2,50, TL için yüzde 24,00 olarak ilan edilmişti.
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 11:14 Kaynak: AA
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