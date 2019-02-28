Son Dakika Haberleri: Tcmb Döviz Depo İhalesinde Teklif 2 Milyar 222 Milyon Dolar

Tcmb Döviz Depo İhalesinde Teklif 2 Milyar 222 Milyon Dolar

52 dakika önce

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB), TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde teklif tutarı 2 milyar 222 milyon dolar oldu.

Tcmb Döviz Depo İhalesinde Teklif 2 Milyar 222 Milyon Dolar, System.String[]
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB), TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde teklif tutarı 2 milyar 222 milyon dolar oldu.

TCMB'nin bugün açtığı 500 milyon dolarlık 1 hafta vadeli TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde gerçekleşen tutar 500 milyon 20 bin dolar olurken, ihaleye 2 milyar 222 milyon dolarlık teklif geldi.

İhalede, faiz oranı dolar için yüzde 2,50, TL için yüzde 24,00 olarak ilan edilmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 11:10 Kaynak: AA

Türkiye, TCMB, Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakanlık Tekli Eğitime Geçişte Çalışmalarını Hızlandırdı, 40 Bin Yeni Derslik Geliyor Pınar Eliçe, Kürk Kullanımını Protesto Etmek İçin 300 Bin TL'lik Kürkünü Yaktı

Dünyanın En İyi Teknik Direktörleri Belli Oldu, Listede Türklerden Sadece Fatih Terim Var İmamoğlu: Öğrencilere Aylık Akbil 50 TL, 25 Yaş Altına Ulaşım Yüzde 40 İndirimli Olacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.2.2019 12:02:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tcmb Döviz Depo İhalesinde Teklif 2 Milyar 222 Milyon Dolar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]