Tcmb Döviz Depo İhalesinde Teklif 2 Milyar 43 Milyon Dolar
2 saat önce
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB), TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde teklif tutarı 2 milyar 43 milyon dolar oldu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB), TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde teklif tutarı 2 milyar 43 milyon dolar oldu.
TCMB'nin bugün açtığı 500 milyon dolarlık 1 hafta vadeli TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde gerçekleşen tutar 499 milyon 995 bin dolar olurken, ihaleye 2 milyar 43 milyon dolarlık teklif geldi.
İhalede, faiz oranı dolar için yüzde 2,50, TL için yüzde 24,00 olarak ilan edilmişti
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 11:17 Kaynak: AA
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