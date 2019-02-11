Tcmb Döviz Depo İhalesinde Teklif 2 Milyar 84 Milyon Dolar
31 dakika önce
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB), TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde teklif tutarı 2 milyar 84 milyon dolar oldu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB), TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde teklif tutarı 2 milyar 84 milyon dolar oldu.
TCMB'nin bugün açtığı 500 milyon dolarlık 1 hafta vadeli TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde gerçekleşen tutar 500 milyon 20 bin dolar olurken, ihaleye 2 milyar 84 milyon dolarlık teklif geldi.
İhalede, faiz oranı dolar için yüzde 2,50, TL için yüzde 24,00 olarak ilan edilmişti.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 11:10 Kaynak: AA
İstanbul Sandık Başkanları Buluşması
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 83 Yaşındaki Meliha Teyze İle Bir Araya Geldi
KPSS Türkiye Birincisi, Mülakatta Elendi
Acun Ilıcalı, Erdem Ekşioğlu'nun Sakatlanarak Survivor'a Devam Edemeyeceğini Duyurdu