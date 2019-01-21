Tcmb Döviz Depo İhalesinde Teklif 375 Milyon Dolar
29 dakika önce
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB), TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde teklif tutarı 375 milyon dolar oldu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB), TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde teklif tutarı 375 milyon dolar oldu.
TCMB'nin bugün açtığı 500 milyon dolarlık 1 hafta vadeli TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde gerçekleşen tutar 375 milyon dolar olurken, ihaleye 375 milyon dolarlık teklif geldi.
İhalede, faiz oranı dolar için yüzde 2,50, TL için yüzde 24,00 olarak ilan edilmişti.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 11:08 Kaynak: AA
"Paranı FETÖ Çekecek" Yalanıyla 700 Bin TL Dolandıran Şahıs Yakalandı
TÜBİTAK, Ankara ve Kocaeli'de Görevlendirmek Üzere 9 Kişiyi İşe Alacak
Türkiye'nin Kenevir Merkezi Olacak
Psikoterapinin Seçkin İsimleri Türkiye Psikoterapi Zirvesinde Buluşuyor