Son Dakika Haberleri: Tcmb Döviz Depo İhalesinde Teklif 375 Milyon Dolar

Tcmb Döviz Depo İhalesinde Teklif 375 Milyon Dolar

29 dakika önce

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB), TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde teklif tutarı 375 milyon dolar oldu.

Tcmb Döviz Depo İhalesinde Teklif 375 Milyon Dolar, System.String[]
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB), TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde teklif tutarı 375 milyon dolar oldu.

TCMB'nin bugün açtığı 500 milyon dolarlık 1 hafta vadeli TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde gerçekleşen tutar 375 milyon dolar olurken, ihaleye 375 milyon dolarlık teklif geldi.

İhalede, faiz oranı dolar için yüzde 2,50, TL için yüzde 24,00 olarak ilan edilmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 11:08 Kaynak: AA

Türkiye, TCMB, Ekonomi
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