Son Dakika Haberleri: Tcmb Döviz Depo İhalesinde Teklif 460 Milyon Dolar

Tcmb Döviz Depo İhalesinde Teklif 460 Milyon Dolar

3 saat önce

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde teklif tutarı 460 milyon dolar oldu.

Tcmb Döviz Depo İhalesinde Teklif 460 Milyon Dolar, System.String[]
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde teklif tutarı 460 milyon dolar oldu.

TCMB'nin bugün açtığı 500 milyon dolarlık 1 hafta vadeli TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde gerçekleşen tutar 460 milyon dolar olurken, ihaleye 460 milyon dolarlık teklif geldi.

İhalede, faiz oranı dolar için yüzde 2,25, TL için yüzde 24,00 olarak ilan edilmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 11:10 Kaynak: AA

TCMB, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Ekonomi
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