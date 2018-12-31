Tcmb Döviz Depo İhalesinde Teklif 465 Milyon Dolar
1 saat önce
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde teklif tutarı 465 milyon dolar oldu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
'nın (TCMB
), TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde teklif tutarı 465 milyon dolar oldu.
TCMB'nin bugün açtığı 500 milyon dolarlık 1 hafta vadeli TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde gerçekleşen tutar 465 milyon dolar olurken, ihaleye 465 milyon dolarlık teklif geldi.
İhalede, faiz oranı dolar için yüzde 2,50, TL için yüzde 24,00 olarak ilan edilmişti.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 11:04 Kaynak: AA
Altında Rekor Beklenmiyor! İşte Uzmanların 2019 Yılı Gram Altın Tahminleri
42 Lira Yargılama Bedelini Kabul Etmeyen Mahkum Cezaevinden Dilekçe Yazdı
Doların Global Rezerv Paralar İçindeki Payı, Son 5 Yılın En Düşük Seviyesine Geriledi
HSBC Genel Müdürü Hakkında, 'Cumhurbaşkanı'na Hakaretten' Soruşturma Açıldı