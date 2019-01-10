Tcmb Döviz Depo İhalesinde Teklif 515 Milyon Dolar
1 saat önce
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde teklif tutarı 515 milyon dolar oldu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
'nın (TCMB
), TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde teklif tutarı 515 milyon dolar oldu.
TCMB'nin bugün açtığı 500 milyon dolarlık 1 hafta vadeli TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde gerçekleşen tutar 500 milyon dolar olurken, ihaleye 515 milyon dolarlık teklif geldi.
İhalede, faiz oranı dolar için yüzde 2,50, TL için yüzde 24,00 olarak ilan edilmişti.
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 11:07 Kaynak: AA
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