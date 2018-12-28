Tcmb Döviz Depo İhalesinde Teklif 740 Milyon Dolar
2 saat önce
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde teklif tutarı 740 milyon dolar oldu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
'nın (TCMB
), TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde teklif tutarı 740 milyon dolar oldu.
TCMB'nin bugün açtığı 500 milyon dolarlık 1 hafta vadeli TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde gerçekleşen tutar 500 milyon dolar olurken, ihaleye 740 milyon dolarlık teklif geldi.
İhalede, faiz oranı dolar için yüzde 2,50, TL için yüzde 24,00 olarak ilan edilmişti.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 11:09 Kaynak: AA
Akbank'ın Ardından Albaraka Türk ve Fibabanka da Alacaklarını Sattı
Ünal Karaman, Zor Durumdaki Kardemir Karabükspor'daki Alacağından 1,4 Milyon TL Feragat Etti
Fenomen Gelin Adayı Hanife Gürdal, Canlı Yayında Evlilik Programlarının Gerçek Yüzünü Anlattı
Atatürk Havalimanı'nda 2019 Otopark Ücretleri Belli Oldu