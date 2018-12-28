Son Dakika Haberleri: Tcmb Döviz Depo İhalesinde Teklif 740 Milyon Dolar

Tcmb Döviz Depo İhalesinde Teklif 740 Milyon Dolar

2 saat önce

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde teklif tutarı 740 milyon dolar oldu.

Tcmb Döviz Depo İhalesinde Teklif 740 Milyon Dolar, System.String[]
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde teklif tutarı 740 milyon dolar oldu.

TCMB'nin bugün açtığı 500 milyon dolarlık 1 hafta vadeli TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde gerçekleşen tutar 500 milyon dolar olurken, ihaleye 740 milyon dolarlık teklif geldi.

İhalede, faiz oranı dolar için yüzde 2,50, TL için yüzde 24,00 olarak ilan edilmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 11:09 Kaynak: AA

TCMB, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Akbank'ın Ardından Albaraka Türk ve Fibabanka da Alacaklarını Sattı Ünal Karaman, Zor Durumdaki Kardemir Karabükspor'daki Alacağından 1,4 Milyon TL Feragat Etti

Fenomen Gelin Adayı Hanife Gürdal, Canlı Yayında Evlilik Programlarının Gerçek Yüzünü Anlattı Atatürk Havalimanı'nda 2019 Otopark Ücretleri Belli Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2018 13:21:27. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tcmb Döviz Depo İhalesinde Teklif 740 Milyon Dolar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]