Son Dakika Haberleri: Tcmb Döviz Depo İhalesinde Teklif 920 Milyon Dolar

Tcmb Döviz Depo İhalesinde Teklif 920 Milyon Dolar

1 saat önce

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde teklif tutarı 920 milyon dolar oldu.

Tcmb Döviz Depo İhalesinde Teklif 920 Milyon Dolar, System.String[]
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde teklif tutarı 920 milyon dolar oldu.


TCMB'nin bugün açtığı 500 milyon dolarlık 1 hafta vadeli TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde gerçekleşen tutar 500 milyon dolar olurken, ihaleye 920 milyon dolarlık teklif geldi.


İhalede, faiz oranı dolar için yüzde 2,50, TL için yüzde 24,00 olarak ilan edilmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 11:18 Kaynak: AA

TCMB, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Ekonomi
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